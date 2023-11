Historische Premiere: Zwei Salzburgerinnen leiten internationales Spiel

Erstmals stellt Salzburg gleich zwei Schiedsrichterinnen bei einem internationalen Fußballspiel.

Zu dieser Premiere kommt es beim Match der Division C der UEFA Women's Nations League am Freitag zwischen Montenegro und Färöer in Podgorica. FIFA-Schiedsrichterin Marina Zechner wird das Spiel leiten und Silke Hohenauer als vierte Offizielle im Einsatz sein. An den Linien stehen werden die Vorarlbergerinnen Biljana Iskin und Cindy Müller.

Marina Zechner ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichterin. Die Mutter einer Tochter kickte früher selbst als Stürmerin in der Bundesliga. Silke Hohenauer war 2011 Salzburgs erste FIFA-Schiedsrichterin und kehrte 2021 nach einer Pause wieder ins Referee-Wesen zurück.