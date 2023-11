Höbinger, Feiersinger und Zadrazil durften jubeln

Österreichs Fußball-Legionärinnen sind weiter erfolgreich unterwegs. Am Sonntag gab es für drei Spielerinnen wichtige Siege in den Topligen Europas.

Marie-Therese Höbinger hat für den FC Liverpool schon wieder ein wichtiges Tor erzielt. Die Wienerin traf beim 2:1-Sieg der Reds gegen Leicester am Sonntag in der 84. Minute zum Siegtreffer. Liverpool liegt nun auf Platz vier und hat Tuchfühlung zur Spitze mit Leader Chelsea. Von der Krise erholt hat sich auch Arsenal mit ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger. Nach dem 2:1 gegen Manchester City sind die Gunners auf Platz fünf.

In der deutschen Bundesliga ist Meister Bayern wieder vorn. Das Team um die Salzburgerin Sarah Zadrazil und ihre ÖFB-Teamkollegin Katharina Naschenweng überholte am Sonntag Dauerkonkurrent Wolfsburg mit einem 2:1-Heimsieg.

Auch Laura Feiersinger liegt mit AS Roma an der Spitze. Die Römerinnen besiegten Juventus Turin auswärts mit 3:1, die Salzburgerin kam in der Schlussviertelstunde zum Einsatz. Es war der sechste Sieg im sechsten Saisonspiel der Serie A.