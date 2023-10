Höbinger in Liverpool gefeiert: Tor beim Heimdebüt

Die österreichische England-Legionärin hat beim 2:0-Sieg gegen Aston Villa für die "Reds" getroffen. Auch für andere ÖFB-Spielerinnen gab es Grund zum Jubeln.

Der FC Liverpool feierte in der Women's Super League am Sonntag einen 2:0-Heimsieg gegen Aston Villa. Den 1:0-Führungstreffer erzielte die österreichische Legionärin Marie-Therese Höbinger mit einem Schuss ins Kreuzeck (21.). Bei ihrer Auswechslung in der 80. Minute wurde die Wienerin mit Standing Ovations gefeiert. Ihr Club liegt nach zwei Runden gleichauf mit Tabellenführer Leicester auf Platz zwei. Nicht so gut läuft es für den FC Arsenal, in der Vorwoche vor einer Rekordkulisse 0:1-Verlierer gegen Liverpool. Torfrau Manuela Zinsberger verfolgte das 2:2 bei Manchester United von der Ersatzbank. Laura Wienroither fehlt nach ihrem Kreuzbandriss noch.

Im Match der dritten Runde in Italien bei Nachzügler Pomigliano erzielte Laura Feiersinger am Samstag ihre ersten beiden Tore für AS Roma. Mit dem Doppelschlag in der 9. und 20. Minute leitete die ÖFB-Nationalspielerin einen 5:0-Kantersieg ein. Titelverteidiger Roma führt nach drei Runden die Tabelle mit dem Maximum von neun Punkten an.

Die 108-malige Teamspielerin war vor dieser Saison von Eintracht Frankfurt nach Italien gewechselt.

In der deutschen Bundesliga feierte Sarah Zadrazil am Sonntag mit dem FC Bayern einen 2:0-Auswärtssieg bei Essen.