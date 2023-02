Hoffenheim-Tief hält an - Knappe 0:1-Niederlage in Augsburg

Auch Pellegrino Matarazzo ist es vorerst nicht gelungen, die Talfahrt der TSG 1899 Hoffenheim zu stoppen. Der deutsche Fußball-Bundesligist verlor am Freitag mit dem 0:1 beim FC Augsburg zum Auftakt der 21. Runde das fünfte Pflichtspiel in Folge - das zweite nach dem 1:3 gegen Bayer Leverkusen unter dem Neo-Coach. Dadurch sind Christoph Baumgartner und Co. als Liga-14. weiter voll im Abstiegskampf, während sich die Augsburger vom Konkurrenten um fünf Zähler absetzen konnten.

SN/APA/dpa/Uwe Anspach Baumgartner (hinten) und Co. holten wieder nichts Zählbares