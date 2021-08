Hoffenheim verliert trotz Baumgartner-Tores in Dortmund

Trotz eines Tores von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hat die TSG Hoffenheim am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Hoffenheimer mussten sich nach einem dramatischen Finish bei Borussia Dortmund mit 2:3 (0:0) geschlagen geben. Baumgartner erzielte in der 61. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Für die Entscheidung zugunsten des Favoriten sorgte Erling Haaland in der Nachspielzeit (91.).

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Baumgartner und Bellingham trugen sich beide in die Schützenliste ein