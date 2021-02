Hoffenheims Europa-League-Hinspiel in Spanien statt Norwegen

Das Europa-League-Hinspiel des deutschen Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim gegen Molde FK findet wegen der norwegischen Corona-Regelungen in Spanien statt. Die Begegnung werde aufgrund von Norwegens geschlossenen Grenzen und Quarantänebestimmungen am 18. Februar um 21.00 Uhr Ortszeit im Stadion von Villareal ausgetragen, teilte der norwegische Verein, der in der Gruppenphase Rapid ausgeschaltet hatte, am Montag mit.

Norwegen hatte seine Grenzen Ende Jänner für praktisch alle Menschen geschlossen, die nicht im Land wohnen. Ausnahmen davon gibt es nur wenige, für Spitzensportler nicht. Das Rückspiel ist für den 25. Februar angesetzt. Der Club aus Sinsheim, bei dem das Österreicher-Trio Stefan Posch, Christoph Baumgartner und Florian Grillitsch engagiert ist, hat erstmals in seiner Clubgeschichte die K.o.-Runde in der Europa League erreicht. Quelle: Apa/Dpa