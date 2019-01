Österreichs Fußball-Teamspieler Florian Grillitsch hat es erstmals in dieser Saison in die "Elf des Tages" des deutschen Fachmagazins kicker geschafft. Der Mittelfeldspieler sei beim 4:2 in Freiburg "Herz und Hirn" des Spiels seiner Mannschaft gewesen, schrieb das Blatt.

