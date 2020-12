Hohe Hürde für Red Bull Salzburg: "Villarreal ist kein ideales Los"

Bekannt als "gelbes U-Boot", gleicht Salzburgs Gegner im Sechzehntelfinale der Europa League eher einem Luxusdampfer.

Die Auslosung der Gruppengegner in der Champions League hatten die Spieler von Red Bull Salzburg noch gemeinsam vor dem Fernseher verfolgt. Und als Titelverteidiger Bayern München gezogen wurde, war man in kollektiven Jubel verfallen. Wesentlich unspektakulärer verlief am Montag die Auslosung von Salzburgs Gegner im Sechzehntelfinale der Europa League. Der Zufall entschied auf Villarreal, den Tabellenvierten der spanischen La Liga mit Erfolgstrainer Unai Emery, der die Europa League mit dem FC Sevilla schon drei Mal gewinnen konnte.

