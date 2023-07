Hormon-Streitfälle im Sport bleiben ungeklärt

Trotz zu hoher Testosteronwerte darf Sambias Kapitänin bei der WM spielen. Sportverbände wie die FIFA stecken in einem Dilemma.

Nach dem 0:5 gegen Spanien vom Mittwoch ist das WM-Aus für Sambia schon fix. Aber das afrikanische Team bleibt Gesprächsthema. Dank Kapitänin Barbra Banda, deren Einsatz bei der WM wegen Unklarheiten über ihre Geschlechtszugehörigkeit umstritten war.

Banda selbst sagt zu dem schwierigen Thema: "Es ist eine Herausforderung, die ich zu meistern lernen muss." Die Kritik habe sie oft verunsichert, von sozialen Medien halte sie sich fern. Nach den vergangenen Monaten mit einem unwürdigen Schauspiel im afrikanischen Fußball ist das nur allzu verständlich. Beim Afrika-Cup im vergangenen Jahr war die frühere Spanien-Legionärin Banda wegen laut den Organisatoren zu hoher Testosteronwerte ausgeschlossen worden.

Der afrikanische Kontinentalverband CAF hatte den Ausschluss mit einem nicht bestandenen "Geschlechtsüberprüfungsverfahren" begründet. Die Nachrichtenagentur AP schrieb später von einem "verpfuschten Fall". Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete die Behandlung Bandas als "Menschenrechtsverletzung", das Verfahren sei "stigmatisierend, stereotypisierend und diskriminierend" gewesen.

Das muskelaufbauend wirkende Hormon Testosteron ist das wichtigste männliche Sexualhormon und spielt beispielsweise auch in den Transgender-Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) eine Rolle. Der Umgang mit Werten und Regularien beschäftigt alle Sportarten.

Der Fußball-Weltverband FIFA überlässt die Überprüfung des Geschlechts seinen nationalen Verbänden und macht keine Vorgaben zur Methode. Wie der Fußball und der Sport generell mit intersexuellen Menschen umgehen soll, ist unklarer denn je. Mediziner streiten über die Sinnhaftigkeit von Testosterongrenzwerten. Die Verbände sind in einem Dilemma gefangen: Einerseits steht der Vorwurf der Diskriminierung im Raum, wenn Menschen mit nicht eindeutigem Geschlecht von Wettkämpfen ausgeschlossen werden. Umgekehrt gehen Sportlerinnen auf die Barrikaden, wenn sie gegen mehr oder weniger männliche Konkurrenz antreten müssen.

Die dreimalige Leichtathletik-Weltmeisterin Caster Semenya kämpft seit Jahren darum, ihr Startrecht bei den Frauen zurückzubekommen. Die Südafrikanerin, die gemäß den Bestimmungen des Leichtathletik-Weltverbands (World Athletics/WA) aufgrund ihres zu hohen Testosteronwerts gesperrt worden ist, feierte zuletzt einen juristischen Erfolg: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied, dass Semenya diskriminiert wurde.

World Athletics will dennoch an seinem Regelwerk festhalten. Denn dieses garantiere "einen fairen Wettbewerb in der Frauen-Kategorie".