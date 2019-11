Hütter und Glasner mit Schlüsselspielen in Europa League

Die beiden österreichischen Trainer Adi Hütter und Oliver Glasner stehen mit ihren deutschen Vereinen am Donnerstag in der Fußball-Europa-League vor möglicherweise vorentscheidenden Spielen. Mit Erfolgen zum Start der Rückrunde würden sowohl Hütter mit Eintracht Frankfurt als auch Glasner mit dem VfL Wolfsburg dem Aufstieg in die K.o.-Runde ganz nahe kommen.

SN/APA (dpa)/Peter Steffen Glasner hofft auf einen Sieg