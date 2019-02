Hütter will mit Frankfurt Europa-League-Serie fortsetzen

Als erste deutsche Mannschaft hat Eintracht Frankfurt die Gruppenphase der Fußball-Europa-League mit sechs Siegen in sechs Spielen abgeschlossen. Im Sechzehntelfinale will die Mannschaft von Trainer Adi Hütter und Neuzugang Martin Hinteregger gegen Schachtar Donezk an den souveränen Europacup-Herbst anschließen. Im Hinspiel am Donnerstag gastiert die Eintracht in der Ukraine.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter will auch in der Ukraine reüssieren