Hütters Frankfurt nach 3:0 über Stuttgart auf CL-Platz

Eintracht Frankfurt von Trainer Adi Hütter bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Die Eintracht setzte sich am Sonntag souverän mit 3:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart durch und schob sich in der 27. Runde auf Rang vier und damit einen Champions-League-Platz. Schalke 04 feierte indes beim neuen Schlusslicht Hannover 96 einen wichtigen 1:0-(1:0)-Sieg im Abstiegskampf

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Erneuter Jubel bei Frankfurt