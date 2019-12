Hütters Frankfurt vor Gruppenfinale gegen Guimaraes

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hofft mit einem Europa-League-Sieg am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen Vitoria Guimaraes Schwung für den Endspurt in der deutschen Fußball-Bundesliga zu bekommen. "Es ist ein wichtiges Spiel. So ein Erfolgserlebnis kann für die letzten Spiele in diesem Jahr eine Initialzündung sein", sagte der Vorarlberger am Mittwoch.

SN/APA (dpa)/UWE ANSPACH Adi Hütter hofft auf ein Erfolgserlebnis