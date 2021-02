Hütters Frankfurter nach 3:1 bei Hoffenheim 2021 weiter ungeschlagen

Eintracht Frankfurt hält weiter Kurs auf die Champions League und bleibt 2021 als einziges Team in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft von Adi Hütter gewann am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim nach überzeugender Leistung mit 3:1 (1:0). Der österreichische Trainer baute damit seine Serie gegen die Kraichgauer mit dem sechsten Sieg in Serie aus.

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Trainer Hütter dirigierte Eintracht Frankfurt zum nächsten Sieg