Hütters Frankfurter vergrößerten Hannovers Abstiegsängste

Eintracht Frankfurt und Trainer Adi Hütter haben in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt vier Unentschieden in Serie siegte der nun Tabellensechste bei Hannover 96 klar mit 3:0. Aus dem herausragenden Angriffstrio trafen dieses Mal Ante Rebic (54.) und Luka Jovic (63.), Filip Kostic gelang in der Schlussminute der Endstand.

SN/APA (dpa)/Swen Pförtner Frankfurt gab sich keine Blöße