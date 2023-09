Tabellenführer AS Monaco mit Trainer Adi Hütter hat den vierten Saisonsieg in Frankreichs Fußball-Ligue-1 aufgrund eines späten Gegentreffers verpasst. Das Team aus dem Fürstentum lag beim Auswärtsspiel in Lorient bis zur 97. Minute in Front, ehe Romain Faivre für das Heimteam zum 2:2-Endstand traf. Zuvor hatten Alexander Golowin (16.) und Folarin Balogun (68.) nach einem frühen Rückstand das Spiel zugunsten Monacos gedreht.

Adi Hütter verpasste mit Monaco den vierten Saisonsieg

In der Tabelle liegt Monaco mit elf Zählern weiterhin an der Spitze vor Nizza, das Paris Saint-Germain am Freitag die erste Saisonniederlage zugefügt hatte. Olympique Marseille hatte am Sonntag im Heimspiel gegen Toulouse noch die Chance, punktemäßig mit Monaco gleichzuziehen. ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham vergab bei der 0:1-Heimniederlage von Clermont Foot gegen Nantes die große Chance, seinem Club den zweiten Punkt in dieser Saison zu sichern. Cham vergab in der 95. Minute einen Foulelfmeter.