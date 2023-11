Hütters Monaco verliert bei Paris Saint-Germain 2:5

Die von Adi Hütter betreute AS Monaco hat das erste Saison-Kräftemessen mit Ligakrösus Paris Saint-Germain in der französischen Fußball-Meisterschaft mit 2:5 (1:2) verloren. Im Titelrennen der Ligue 1 liegen nun sechs Punkte und 14 Tore zwischen dem Leader und den drittplatzierten Monegassen. Dazwischen rangiert Nizza. Ousmane Dembélé mit seinem ersten Treffer für PSG zum 3:1 (70.) und Vitinha (72.) entschieden die Partie im Pariser Prinzenpark per Doppelschlag.

Adi Hütter musste sich mit Monaco in Paris geschlagen geben

Die beiden Goalies Philipp Köhn und Gianluigi Donnarumma verschuldeten jeweils einen Gegentreffer. Der portugiesische Nationalstürmer Goncalo Ramos staubte nach einem Schnitzer von Ex-Salzburg-Goalie Köhn ab (18.). Mit Takumi Minamino glich ein anderer früherer Salzburger postwendend aus (22.), weil auch PSG-Keeper Donnarumma patzte. Italiens Teamgoalie zögerte nach einem Rückpass zu lange und servierte dem Japaner den Ball. Kylian Mbappé versenkte einen Foulelfmeter zur 2:1-Pausenführung (39.). Der Superstar hat mit 14 Toren in der Ligue 1 nunmehr doppelt so viele erzielt wie der Schützenlistenzweite. Nach Folarin Baloguns Tor zum 2:4 (75.) besiegelte Randal Kolo Muani (96.) tief in der Nachspielzeit die dritte Saisonniederlage von Monaco. Erstmals unter Hütter kassierte das Team aus dem Fürstentum mehr als drei Tore.