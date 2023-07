Huub Stevens wurde vom Platz geholt: Red Bull Salzburg fackelt bei Trainerbeurlaubungen nicht lange

Unruhe bei Fußballmeister Red Bull Salzburg spielt Altach in die Karten.

Als die Fußballprofis von Red Bull Salzburg am Freitag um 13.00 das Abschlusstraining für den Ligaauftakt am Samstag in Altach absolvierten gab es viel Getuschel. Für alle kam es überraschend, dass Trainer Matthias Jaissle fehlte, seine Kabine im Trainingszentrum leer blieb. Jaissle hatte auch seine Mannschaft nicht über seine Pläne eingeweiht. Die Unruhe im Bullenteam war zu spüren und spielt Altach sicher in die Karten.

Erinnerungen an das Jahr 2011 wurden wach. Damals war Bullen-Trainer Huub Stevens an einem Freitag Nachmittag in einer Nacht- und Nebel-Aktion während einer Übungseinheit vom Trainingsplatz in Taxham geholt und entlassen worden. Einen Tag vor dem Ligaspiel gegen den Tabellenletzten LASK, das dann am Samstag mit 0:1 verloren wurde, übernahm Ricardo Moniz und konnte die verunsicherten Bullen nicht richtig einstellen.

Salzburgs Abwehrrecke Strahinja Pavlovic wischt aber alle Ungereimtheiten beiseite: "Wir sind im Cup erfolgreich gestartet und wollen das jetzt auch in der Meisterschaft tun. Unsere Vorbereitung war zwar relativ kurz, hatte aber gute Qualität." Und es ist möglich, dass Pavlovic die Bullen als Kapitän auf das Feld führen wird. Denn Andreas Ulmer ist wegen einer Knöchelverletzung fraglich.

Für Altach und Neo-Cheftrainer Joachim Standfest macht die jüngste Entwicklung keinen Unterschied. "Für die Salzburger Mannschaft wird es auch keinen Unterschied machen, weil die Entscheidung getroffen worden ist. Das Schlimmste für eine Mannschaft ist immer, wenn man nicht weiß, was los ist", vermutete Standfest. Jaissles Co-Trainer Florens Koch und Alexander Hauser würden den neuerlich verjüngten Meister sicher bestens auf das Spiel vorbereiten, meinte der langjährige Bundesliga-Verteidiger. "Der Alex Hauser arbeitet seit Jahren mit dem Cheftrainer zusammen und wird das nahtlos übernehmen können. Sie werden über kurz oder lang eine wohl interne Lösung parat haben." Über den Zeitpunkt des Duells in Runde eins ist Standfest auch aus anderen Gründen jedoch "nicht unglücklich". "Man weiß, dass sie einen Umbruch gehabt haben. Da kann man sie vielleicht an einem Tag erwischen, wo sie nicht so gefestigt sind."