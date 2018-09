Hwang holte mit Südkorea Gold und Wehrdienst-Befreiung

Südkoreas Fußball-Auswahl hat am Samstag das Finale bei den Asienspielen in Jakarta gewonnen. Die Koreaner setzten sich gegen die U23-Alterskollegen von Japan 2:1 in der Verlängerung durch. Der am Freitag von Österreichs Meister Red Bull Salzburg zum Hamburger SV verliehene Stürmer Hwang Hee-chan erzielte nach torlosen 90 Minuten in der Verlängerung das letztlich entscheidende 2:0 (101.).

SN/APA (AFP)/JUNI KRISWANTO Neo-Hamburger Hwang traf im Finale