Ibrahimovic empört Italiener mit Restaurantbesuch

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat mit einem Restaurantbesuch in Mailand inmitten der Corona-Pandemie für Empörung gesorgt. Der Stürmer des AC Milan traf sich laut der Website "Fanpage.it" am Sonntag mit mehreren Freunden in einem Restaurant, das aufgrund der Corona-Auflagen eigentlich keine Gäste empfangen durfte. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Ibrahimovic und seine Begleiter ohne Schutzmasken an einem Tisch sitzen. Vor ihnen stehen mehrere Weingläser.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Zlatan Ibrahimovic fiel abseits des Platzes negativ auf