Icardi schoss Inter zum Last-Minute-Sieg im Mailänder Derby

Der Argentinier Mauro Icardi hat mit seinem Treffer in der 92. Minute das 188. Mailänder Stadt-Derby in Italiens Fußball-Serie-A entschieden. Vor über 80.000 Fans im Giuseppe-Meazza-Stadion traf der Inter-Kapitän am Sonntag im Duell gegen den AC Milan zum 1:0 (0:0) nach einer umkämpften und streckenweise ruppig geführten Partie.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Icardi entschied das Derby für Inter