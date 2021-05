"Ich liebe diese Mannschaft"

Finalspiele sind Red Bull Salzburg wie auf den Leib geschneidert. Nach dem dritten Cuptitel in Serie kam auch der scheidende Trainer der Bullen, Jesse Marsch, über seine Elf ins Schwärmen.

Um 22.45 Uhr stemmte der Kapitän von Red Bull Salzburg, Andreas Ulmer, die Trophäe für den Gewinn des österreichischen Fußballcups am Samstag in den Klagenfurter Nachthimmel. Zum dritten Mal in Serie und zum insgesamt achten Mal hatten sich die Salzburger im Finale des ÖFB-Cups durchgesetzt. Beim 3:0 gegen den LASK öffnete Mërgim Berisha mit seinem Treffer zum 1:0 die Tür zur Titelverteidigung.

Lange Zeit prägten Kampf, viele Duelle Mann gegen Mann und enorme Einsatzbereitschaft mit vielen weiten, hohen ...