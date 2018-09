Im Bruderduell gibt es keine Geheimnisse

Drei ÖFB-Nationalspieler im Leipziger Dress freuen sich ganz besonders auf das Spiel gegen ihren ehemaligen Club.

Nicht weniger als 16 Spieler sind von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig gewechselt. Der bislang letzte war Konrad Laimer. Vor dem Aufeinandertreffen in der Europa League heute, Donnerstag, verspürt der Aberseer "eine Extraportion Motivation".

Laimer durchlief alle Nachwuchsteams in Salzburg, ehe er 2017 nach zehn Jahren im Club nach Leipzig wechselte. Mit einer kolportierten Wechselsumme von sieben Millionen Euro zählt er zu den zehn teuersten Transfers heimischer Kicker. "Ich sehe ein paar alte Gesichter wieder", freut er sich auf das spezielle Duell. Bei manchen ist die letzte Begegnung noch nicht so lange her. Mit Stefan Lainer verbindet Laimer eine enge Freundschaft, die beiden verbringen auch ihre Urlaube gemeinsam.