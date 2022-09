Im Bullen-Imperium läuft Red Bull Salzburg Leipzig Rang ab

Während RB Salzburg die Fans begeisterte, spitzte sich die Krise bei RB Leipzig zu. Während Bullen-Trainer Jaissle seinen Marktwert erhöhte, wurde Bullen-Trainer Tedesco beurlaubt.

Ist es wirklich noch ein großer sportlicher Aufstieg, von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg zu RB Leipzig - die Sachsen werden vom Getränkekonzern Red Bull finanziell unterstützt und geführt - zu wechseln? Vom Stellenwert der Liga her gesehen sicherlich, aber auf internationaler Ebene in der Champions League stellen die Salzburger die Leipziger vorerst einmal klar in den Schatten, sind die Nummer eins im Konzern.

Spiel gegen den AC Milan als bester Beweis

Den besten Beweis dafür ...