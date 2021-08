Im Millionenspiel spricht alles für Red Bull Salzburg

Zum dritten Mal in Serie kann sich Österreichs Fußballmeister für die Champions League qualifizieren. Im Play-off gegen Bröndby geht es auch darum, hohe Prämien zu kassieren.

Der Saisonstart ist Red Bull Salzburg national perfekt gelungen. Am Dienstag und am 25. August stehen für die Truppe von Trainer Matthias Jaissle aber die beiden wichtigsten Partien in der Herbstsaison bevor. Denn nur wenn sich die Bullen in der letzten Runde der Qualifikation zur Champions League gegen den dänischen Meister Bröndby durchsetzen, kann die aktuelle Fußball-Euphorie unter den Fans aufrechterhalten werden.

In Salzburg hat man sich mittlerweile daran gewöhnt, dass die europäischen Topteams in der Königsklasse des ...