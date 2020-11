Immobile traf nach Corona-Infektion bei 2:0 von Lazio Rom

Fußball-Stürmer Ciro Immobile hat sein Comeback nach einer Corona-Infektion in der italienischen Serie A mit einem Tor gekrönt. Beim 2:0 (1:0)-Sieg von Lazio Rom am Samstag gegen Schlusslicht Crotone traf der 30-Jährige per Kopfball zur Römer Führung (21.). Joaquin Correa erhöhte in der zweiten Hälfte auf 2:0 (58.). Immobile schoss bereits sein 107. Tor für Lazio in der Meisterschaft und ist damit nun der zweitbeste Torschütze in der Liga-Geschichte der Römer.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Lazio-Topscorer Ciro Immobile