In bester Torlaune: Bullen-Gegner agieren vor Champions-League-Auftakt in Hochform

Benfica siegte erneut - und hat schon 13 Saisontreffer auf dem Konto.

Dass die Champions-League-Gruppenphase für Red Bull Salzburg keine einfache werden würde, war schon unmittelbar nach der Auslosung der Gruppengegner Ende August klar. Noch einmal erschwerend kommt dazu, dass sich Benfica Lissabon und Inter Mailand in ihren nationalen Ligen aktuell in Topform präsentieren. Benfica gewann das Auswärtsspiel der portugiesischen Primeira Liga am Samstag bei Vizela mit 2:1 (2:0) und feierte den vierten Sieg im fünften Saisonspiel. Petar Musa (9.) und der argentinische Weltmeister Ángel Di María (39.) erzielten die Treffer für das Team von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt, das in der 70. Minute durch einen Elfmeter das Gegentor bekam. Insgesamt hat Benfica schon 13 Ligatore auf dem Konto - mehr als jede andere Mannschaft in Portugal. Und auch der Punkteschnitt des Clubs in 61 Pflichtspielen unter Meistertrainer Schmidt ist beeindruckend: 2,48!

Bullen-Coach Gerhard Struber kennt diese Zahlen, wollte unmittelbar nach dem 2:2 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Sturm Graz aber noch nicht näher auf den Champions-League-Auftakt am Mittwoch in Lissabon eingehen. "Wir müssen dieses Spiel erst einmal reflektieren. Wir gehen das von Spiel zu Spiel an, auch wenn meine Analysten schon weiter sind. Aber ich weiß von Benfica einiges, weil sie und Roger Schmidt mich generell interessieren", sagte Struber auf Sky.

Auch Inter Mailand ist in bester Torlaune. Am Samstag feierte das Team mit ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic als Joker (ab der 64. Minute) einen 5:1-(2:0-)Kantersieg im Stadtderby gegen AC Milan, Inter thront damit nach vier Runden in der Serie A mit dem Punktemaximum von zwölf Zählern an der Tabellenspitze. Henrikh Mkhitaryan (5., 69.), Marcus Thuram (38.), Hakan Çalhanoğlu per Elfmeter (79.) und Davide Frattesi (93.) schossen die "Nerazzurri" zum höchsten Derbysieg seit 49 Jahren.