In Florida denkt Frankfurt-Trainer Adi Hütter an ein brisantes Duell mit Red Bull Salzburg

Die Frankfurter Eintracht mit Trainer Adi Hütter bereitet sich noch bis zum 13. Jänner in Florida auf die Rückrunde der deutschen Fußball-Bundesliga vor. Am 10. Jänner geht es dann von Bradenton weiter nach Orlando. Dort bestreiten die Frankfurter beim Florida Cup zwei Spiele gegen den FC São Paulo und gegen Flamengo Rio de Janeiro. "Das sind hervorragende Testspiele gegen namhafte Gegner", meinte Hütter, der in der kurzen Vorbereitung bis zum Saisonstart am 19. Jänner mit dem Heimspiel gegen Freiburg vor

allem im taktischen Bereich noch einmal Verfeinerungen vornehmen will. "Nur zwei Wochen Vorbereitung, das ist auch für mich als Trainer völliges Neuland", sagte der ehemalige Salzburger Meistermacher. Wie sein Ex-Club aus der Festspielstadt steht Hütter mit der Eintracht auch noch im Sechzehntelfinale der Europa League. Und Österreichs erfolgreichster Trainerlegionär denkt auch bereits an ein mögliches Duell gegen die Bullen im Achtelfinale. "Es wird schwierig genug, einmal die nächste Runde zu erreichen, für uns und für die Salzburger. Aber ein Spiel gegen die Bullen, das

wäre schon ganz speziell und vor allem für mich ein ganz besonderes Spiel." In dieses würde Hütter als zweitbester Trainer der Bundesliga gehen. Der Vorarlberger ist nämlich für die Profis die Nummer zwei des Herbstes 2018. In

einer Umfrage des Fachmagazins "Kicker", an der 214 Kicker teilnahmen, erhielt Hütter 28 Prozent der Stimmen. Die Eintracht wurde mit 56,1 Prozent zur Überraschung der Hinrunde gewählt. Auf Platz eins der Trainerfrage landete Lucien Favre von Tabellenführer Dortmund mit 55,1 Prozent.

