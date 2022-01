Infantino zu WM-Plänen: "In Europa WM zweimal pro Woche"

Mit Blick auf die Debatte um eine Fußball-WM im Zwei-Jahres-Rhythmus hat Weltverbands-Präsident Gianni Infantino die Haltung Europas kritisiert. "Wir sehen, dass Fußball sich in eine Richtung entwickelt, wo wenige alles haben und die Mehrheit hat nichts. In Europa findet die WM zweimal pro Woche statt, weil die besten Spieler in Europa spielen", sagte der Schweizer vor dem Europarat in Straßburg, wo es um den Kommissionsbericht "Fußballverwaltung: Wirtschaft und Werte" ging.

SN/APA (AFP)/HAROLD CUNNINGHAM FIFA-Präsident Infantino will mehr außereuropäische Perspektiven