Infantinos Wiederwahl steht nichts im Wege

Einer Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino beim Kongress in Paris per Akklamation steht nichts mehr im Wege. Am Dienstagnachmittag sprachen sich auch die europäischen Verbände einmütig für eine erneute Amtszeit des Schweizers an der Spitze des Fußball-Weltverbandes bis 2023 aus. Er hat keinen Gegenkandidaten.

SN/APA (AFP)/EVGENIA NOVOZHENINA Infantino hat keinen Gegenkandidaten