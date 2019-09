Inter gewann Mailänder Derby gegen Milan mit 2:0

Inter hält in der Serie A auch nach dem Mailänder Fußball-Derby beim Punktemaximum. 2:0 (0:0) siegten die Nerazzurri am Samstagabend verdientermaßen gegen AC Milan. Österreichs Italien-Export Valentino Lazaro erlebte den Sieg seines Teams von der Bank aus. Inter liegt mit vier Siegen aus vier Spielen und 9:1 Toren noch vor Juventus (10 Punkte) an der Tabellenspitze.

Marcelo Brozovic (49.) erzielte aus einem abgefälschten Fernschuss kurz nach der Pause die Führung für Inter. Der Treffer wurde nach VAR-Stadium gegeben. Romelu Lukaku (78.) gelang per Kopf die Entscheidung für das Team von Trainer Antonio Conte. Anstelle von Lazaro hatte Conte auf der rechten Außenbahn auf Danilo D'Ambrosio gesetzt. Milan konnte nach dem Rückstand nicht mehr nachlegen. Durch einen Foulelfer von Cristiano Ronaldo gewann Juventus Turin am Nachmittag das Spiel gegen Hellas Verona mit 2:1 (1:1). Tormann-Altstar Gianluigi Buffon rettete den Sieg in der Nachspielzeit mit einer starken Parade bei einem Volley von Darko Lazovic (91.). In der ersten Hälfte hatte Juve zwar deutlich mehr Ballbesitz, Verona präsentierte sich aber als aufmerksamer und durchaus ebenbürtiger Rivale. Ronaldo scheiterte da noch mit einem Kopfball und zwei Fernschüssen. Miguel Veloso (20.) brachte die Gäste mit einem Fernschuss in Führung (20.), Aaron Ramsey glich bei seinem Startelfdebüt mit einem 20-Meter-Schuss aus (31.). Bald nach der Pause verwandelte Ronaldo den Elfer nach einem Foul von Koray Günter an Juan Cuadradao (49.). Quelle: Apa/Dpa