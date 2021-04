Inter nutzt Patzer von Milan aus, nun Acht-Punkte-Vorsprung

AC Milan hat zum Auftakt der 29. Runde der Serie A einen Rückschlag im Titelkampf einstecken müssen. Die in der italienischen Fußball-Liga zweitplatzierten "Rossoneri" kamen zuhause gegen Mittelständler Sampdoria Genua nicht über ein 1:1 hinaus. Weil Inter Mailand im abschließenden Abendspiel der komplett am Karsamstag absolvierten Runde 1:0 in Bologna gewann, wuchs der Vorsprung auf den Stadtrivalen auf acht Punkte an.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Milan gegen Sampdoria nur mit Remis