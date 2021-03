Inter setzt Siegeslauf auch gegen Atalanta Bergamo fort

Inter Mailand ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter nicht zu stoppen. Die Truppe von Trainer Antonio Conte setzte ihre Siegesserie auch am Montag gegen Atalanta Bergamo fort, nahm mit einem knappen 1:0-Heimerfolg zum siebenten Mal in Folge drei Punkte mit. Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger und Lokalrivale AC Milan auch nach 26 Spielen sechs Punkte. Dem Dritten Juventus Turin fehlen bei einem Spiel weniger zehn Zähler auf Rang eins.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Milan Skriniar (2.v.l.) war der gefeierte Held im Inter-Dress