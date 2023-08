Inter siegte in Cagiliari - Arnautovic wieder eingewechselt

Inter Mailand hat auch sein zweites Saisonspiel in der italienischen Fußball-Liga Serie A mit 2:0 gewonnen. Die Mailänder siegten am Montag auswärts in Cagliari, Neuzugang Marko Arnautovic wurde wie beim Auftakterfolg gegen Monza tief in der zweiten Hälfte für Marcus Thuram eingewechselt. Die Tore erzielten Denzel Dumfries (21.) und Lautaro Martinez (30.). Die nun drittplatzierten Nerazzurri zogen mit Tabellenführer AC Milan, Titelverteidiger Napoli und Verona gleich.

