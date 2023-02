Inter verliert mit 0:0 bei Sampdoria Terrain auf Napoli

Inter Mailand hat sich am Montag in der 22. Runde ein weiteres Stück vom Gewinn des italienischen Fußball-Meistertitels entfernt. Bei Abstiegskandidat Sampdoria Genua erreichten die Mailänder nur ein 0:0, womit der Zweite der Serie A bereits 15 Punkte Rückstand auf Napoli hat. Die Süditaliener hatten am Sonntag daheim gegen den Letzten Cremonese mit einem 3:0 ihren sechsten Erfolg in Serie gefeiert.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Edin Dzeko gegen Sampdoria ohne Torerfolg