Inters Lukaku zum besten Spieler der EL-Saison 19/20 gekürt

Torjäger Romelu Lukaku von Inter Mailand ist zum besten Spieler der Europa League in der abgelaufenen Saison gewählt worden. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag am Rande der Auslosung für die Gruppenphase der neuen Spielzeit in Nyon bekannt. Der 27-jährige Nationalspieler aus Belgien erzielte auf dem Weg ins Finale sieben Tore in sechs Spielen für die Italiener.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Der Belgier ist ein echter Goalgetter