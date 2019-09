Iran hält an Stadionverbot für Frauen fest

Der Iran will trotz landesweiter Proteste weiterhin an einem Stadionverbot für Frauen festhalten. "Unter den derzeitigen Umständen ist die Anwesenheit der Frauen in den Stadien nicht ratsam", sagte Stabschef Mahmud Waesi am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Mehr. Die Regierung habe zwar grundsätzlich keine Einwände, aber im Vorfeld müssten die "moralischen Voraussetzungen" erfüllt werden.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Zuletzt gab es zahlreiche Proteste gegen das Stadionverbot