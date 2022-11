Irans WM-Kader mit angeschlagenem Azmoun

Sardar Azmoun steht im Kader der iranischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Katar. Der Leverkusen-Stürmer hat seit Oktober wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade kein Spiel mehr absolviert. Zuletzt waren Gerüchte aufgetaucht, der 27-jährige Topstar seines Landes könnte vom iranischen Verband nicht nominiert werden, weil er sich mit der Protestbewegung in seiner Heimat solidarisiert hatte. Der Iran trifft in WM-Gruppe B auf England, die USA und Wales.

SN/APA/dpa/Marius Becker Iran bei WM in Katar mit Leverkusen-Stürmer Azmoun