Israel-Profi Oscar Gloukh konnte ein wenig jubeln: Bei Red Bull Salzburg erhält das "Genie" Unterstützung

Er war der Mann des Spiels gegen Hartberg: Oscar Gloukh zeigte seine beste Leistung im Dress von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg. Bei den Bullen fühlt sich der Youngster auch außerhalb des Platzes sichtlich wohl. Trainer Gerhard Struber unterstützt den Nationalspieler aus Israel, wo er nur kann.

Die vergangenen Wochen waren für den Fußball-Profi von Red Bull Salzburg Oscar Gloukh alles andere als einfach und belasteten den 19-Jährigen schwer. Der Nationalspieler aus Israel bangt im Israel-Gaza-Krieg noch immer um viele seiner Verwandten und Freunde in der Heimat. Sich auf Fußball zu konzentrieren fällt sicher nicht leicht. Aber Gloukh scheint es zu gelingen, dass er zumindest während der Spiele die schrecklichen Ereignisse ausblenden kann. Gegen Hartberg konnte der Youngster auch wieder einmal jubeln. Aber er war nach seinem sehenswerten Treffer auch mit den Gedanken bei seinen Landsleuten in der Heimat. Gloukh sorgte mit zwei Geniestreichen - den Ausgleich hatte er mit einem sehenswerten Pass vorbereitet - dafür, dass die Salzburger nicht weiter in die Krise stürzten.

Gloukh war auch der einzige Salzburger, der spielerisch überzeugte. So war es auch kein Wunder, dass Hartberg-Trainer Markus Schopp betonte: "Wir haben es vergeigt, weil wir es mit unserem guten Ballbesitz nicht geschafft haben, noch konkreter zu werden. Wir haben starke Phasen gehabt, wo wir den Gegner erdrücken und mit mehr Toren bestrafen müssen. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft." So kam es wie immer in der Bundesliga, wenn Salzburg gegen Hartberg spielt. In vierzehn Partien gab es 13 Siege der Bullen bei einem Remis.

Und es war auch nicht überraschend, dass die Elf von Trainer Gerhard Struber durch ein Kopfballtor von Dorgeles Nene siegte. Dem Meister gelangen in dieser Saison nämlich bereits sieben Kopfballtreffer - so viele wie keinem anderen Team.