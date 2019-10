Israel-Teamchef Herzog nimmt ÖFB-Ausfälle gelassen

Israels Fußball-Teamchef Andreas Herzog erwartet durch die möglichen Ausfälle von Schlüsselspielern beim ÖFB-Team keine zu großen Auswirkungen auf das Duell am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien. "Ich denke, dass man im Laufe einer Quali damit rechnen muss, nicht immer in der Top-Formation zu spielen", sagte Österreichs Rekordteamspieler am Mittwochabend in seiner Abschlusspressekonferenz.

