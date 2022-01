Jagd nach den Stars von Red Bull Salzburg hat schon begonnen

Nach dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League weckten viele Salzburg-Profis das Interesse von Clubs aus Europas Topligen.

Der Aufstieg in die K.-o.-Phase der Champions League 2022 bedeutete für Fußballmeister Red Bull Salzburg den größten Erfolg in der Clubgeschichte. Viele Bullen-Profis spielten sich mit ihren starken Leistungen in die Notizbücher von zahlreichen Clubs aus den europäischen Topligen. Spätestens Ende der laufenden Saison werden wieder einige Bullen-Stars den Serienmeister verlassen. Und es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass es noch in der Wintertransferzeit, die bis 7. Februar dauert, zu Wechseln kommt. Das Tauziehen um die heißesten Fußball-Aktien hat schon ...