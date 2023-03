Jaissle angespannt: Warum Red Bull Salzburg vor einem ungewöhnlichen Spiel steht

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle ist kein großer Freund von Statistiken, aber auch für den Deutschen ist das Spiel am Sonntag gegen Altach eine ganz spezielle Partie.

Der Trainer von Tabellenführer Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle, kann am Sonntag Fußballgeschichte schreiben. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten aus Altach würde der Deutsche seinen eigenen Punkterekord aus der vergangenen Saison noch einmal brechen und dazu mit seiner Mannschaft eine neue Liga-Bestmarke nach 22 Runden aufstellen.

Alles andere als ein Sieg der Bullen in der letzten Runde des Grunddurchgangs vor der Punkteteilung wäre eine Sensation. Bei einem Blick auf die Wettquoten von Ligasponsor Admiral wird das auch mehr als deutlich. Bei zehn Euro Einsatz beträgt bei einem Sieg Salzburgs der Gewinn einen Euro. Siegt Altach, werden 160 Euro ausbezahlt. Es spricht also viel dafür, dass die Bullen einen Punkterekord nach 22 Runden seit Einführung der Dreipunkteregel aufstellen. In der vergangenen Saison hatten die Salzburger in der Premierensaison von Jaissle als Salzburg-Coach 55 Zähler nach Ende des Grunddurchgangs auf dem Konto. So viele Punkte hatte sich der Serienmeister auch unter Trainer Marco Rose in der Saison 2018/19 erspielt. Diesmal könnten es 57 Punkte werden. Bei der Jaissle-Elf stimmt auch die Richtung vor der entscheidenden Phase der Saison. Kapitän Andreas Ulmer und Co. sind seit der 2. Runde (1:2 auswärts gegen Sturm Graz) in der Liga ungeschlagen (16 Siege und drei Unentschieden) und gewannen die vergangenen acht Spiele. Darunter zuletzt die beiden Toppartien gegen Rapid und den LASK.

Jaissles Bilanz als Trainer von Red Bull Salzburg ist einzigartig und wird in den nächsten Jahren auch nur mehr schwer zu übertreffen sein. Von seinen bisher 52 Bundesligaspielen als Cheftrainer gewann der 34-Jährige unglaubliche 41 Partien bei nur drei Niederlagen. Mit einem Punktschnitt von 2,5 liegt Jaissle auch knapp vor den ehemaligen Salzburg-Trainern Rose, Óscar García und Roger Schmidt. "Wir haben einen sehr starken Grunddurchgang gespielt", meinte Jaissle nach dem Sieg am vergangenen Sonntag beim LASK. Gegen Altach ist nun erneut ein voller Erfolg Pflicht. "Ich bin kein großer Freund davon, während einer Saison auf Statistiken und Rekorde zu blicken. Aber es ist schon etwas Spezielles, dass die Mannschaft nach dem Umbruch im vergangenen Sommer und den vielen Abgängen in diesem Jahr in der Meisterschaft so konstant unterwegs ist. Deswegen würde es mich freuen, wenn wir diesen Punkterekord mit einem Sieg am Sonntag holen, weil es eine Bestätigung für die vergangenen Monate ist. In meinen Augen wurden die Leistungen meiner Mannschaft generell ein wenig zu kritisch gesehen", betonte Jaissle, der keine Bedenken hat, dass sein Team den Gegner unterschätzen könnte. "Natürlich wissen wir, dass wir auf das Tabellenschlusslicht treffen und die Favoritenrolle in diesem Match klar ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle keinen Deut nachlassen. Ganz im Gegenteil, wir halten die Spannung extrem hoch und haben die Altacher bestens analysiert. Wir sind also gut vorbereitet und wollen unserer Favoritenrolle auch gerecht werden."