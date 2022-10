James fällt für Chelsea-Match in Salzburg aus, hofft auf WM

Der Engländer Reece James droht die Winter-WM in Katar verpassen. Der Chelsea-Außenverteidiger, in Englands Nationalteam zuletzt beim Stammpersonal, fällt laut Diagnose wegen einer Bänderverletzung im Knie rund acht Wochen aus. James hatte sich am Dienstag in der Champions League beim 2:0-Sieg bei AC Milan verletzt. England bestreitet sein WM-Auftaktspiel gegen den Iran am 21. November.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Nicht gegen Salzburg und bei der WM: Reece James/Archivbild