Jesse Marsch ist nicht mehr RB-Leipzig-Trainer

RB Leipzig hat sich nach nur gut fünf Monaten von seinem Trainer Jesse Marsch getrennt. Der 48 Jahre alte US-Amerikaner wurde nach dem 1:2 bei Union Berlin beurlaubt.

Marsch, der zuvor zwei Jahre lang erfolgreich beim Schwesterclub Red Bull Salzburg gearbeitet hatte, war zuletzt wegen einer Corona-Infektion nicht selbst an der Linie gestanden. Am Freitag setzte es mit Marsch im "Homeoffice" gegen Union Berlin eine 1:2-Niederlage. Der junge Club hat erstmals in seiner Clubgeschichte drei Liganiederlagen in Folge kassiert und ist als Elfter ins Niemandsland der Tabelle abgerutscht. Dazwischen gab es einen 5:0-Sieg in der Champions League gegen Brügge. Allerdings kann Leipzig international nur noch die K.o.-Phase der Europa League erreichen.

Jesse Marsch hatte ab 2015 drei Jahre lang Red Bull New York als Cheftrainer betreut. 2018 wechselte er als Assistent zu RB Leipzig, 2019 bis 2021 holte er mit Red Bull Salzburg zwei Mal das Double und trainierte den Club bei seinen beiden ersten Auftritten in der Champions-League-Gruppenphase.

Co-Trainer Achim Beierlorzer wird am Dienstag in der Champions League gegen Manchester City auf der Bank sitzen. Einen Marsch-Nachfolger will der Club zeitnah präsentieren. "Es ist schade, dass es in dieser Konstellation nicht wie erhofft geklappt hat und dieser Schritt nun notwendig wurde, weil leider die gewünschte Entwicklung und somit auch die notwendigen Ergebnisse für unsere Saisonziele ausgeblieben sind", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Aktuell laufe man den eigenen Ansprüchen hinterher und wolle jetzt "mit dieser Entscheidung einen neuen Impuls setzen".