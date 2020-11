Jesse Marsch orientiert sich an den Besten: Die Bullen lernen von den Bayern

Vor dem Champions-League-Hit rühmte Salzburgs Trainer die beste Mannschaft der Welt.

Es handelt sich um die kürzeste Anreise, die der FC Bayern zu einem Auswärtsspiel in der Fußball-Champions-League je hatte. Lediglich 130 Autokilometer liegen zwischen dem Trainingszentrum an der Münchner Säbener Straße und der Red-Bull-Arena in Salzburg. "Das ist ja quasi ein Derby", meinte Salzburgs Mittelfeld-Stratege Zlatko Junuzovic mit einem breiten Grinsen vor dem Spiel des Jahres der Bullen am Dienstag (21 Uhr/Sky) gegen den amtierenden Champions-League-Sieger.

Die Bayern erhielten, noch bevor die Mannschaft nach dem in München absolvierten ...