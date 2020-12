Jesse Marsch wird Thema in Dortmund

Borussia trennt sich von Trainer Lucien Favre. Der Bullen-Coach ist ein Nachfolgekandidat.

Seit Monaten steht Trainer Lucien Favre in der Kritik, obwohl der Schweizer mit Borussia Dortmund weiter an der Spitze der Fußball-Bundesliga mitmischt und auch das Achtelfinale der Champions League erreicht hat. Nach den beiden Heimpleiten gegen Köln und am vergangenen Samstag beim 1:5 gegen Aufsteiger Stuttgart kam nun das vorzeitige Aus. Nun könnte es bald zu einem Wiedersehen zwischen Dortmund-Torjäger Erling Haaland und seinem ehemaligen Trainer bei Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, kommen.

Denn Salzburgs Trainer Marsch steht auf der Liste der Dortmunder von möglichen Nachfolgern. Auch der ehemalige Sportdirektor von Red Bull Salzburg und Ex-Trainer von RB Leipzig, Ralf Rangnick, wird als möglicher Nachfolger gehandelt. Wie auch Julian Nagelsmann (Leipzig) und Marco Rose (Mönchengladbach).

Für Marsch, der in Salzburg einen Vertrag bis 2022 hat, könnte sprechen, dass sich einige Trainer, die von Salzburg zuletzt in die deutsche Bundesliga wechselten, dort bestens geschlagen haben. Von Roger Schmidt (von Salzburg zu Leverkusen) über Adi Hütter (von Salzburg über Bern zu Frankfurt), Marco Rose (von Salzburg zu Mönchengladbach) bis zu Oliver Glasner (von Salzburg über LASK nach Wolfsburg) reicht die Liste jener Trainer, die auch in der deutschen Bundesliga für Furore sorgten oder noch immer Akzente setzen.

Edin Terzić (38), bisher Favres Assistent, wird bis zum Saisonende als Cheftrainer fungieren. "Es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen", wurde Sportdirektor Michael Zorc in der Clubmitteilung zitiert. "Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen."