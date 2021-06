Julian Baumgartlinger wird zum Non-Playing Captain

Fünf Fußballer aus dem ÖFB-EM-Aufgebot stammen aus dem Bundesland Salzburg, aber nur zwei dürften am Sonntag gegen Nordmazedonien in der Startelf stehen.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt: Das ÖFB-Team ist eine Österreich-Auswahl im wahrsten Sinn des Wortes. Aus allen neun Bundesländern stammen die heimischen EURO-Stars. Führend sind Salzburg, Niederösterreich und die Bundeshauptstadt Wien mit jeweils fünf Spielern, Schlusslicht sind Vorarlberg, Kärnten, Oberösterreich und das Burgenland mit jeweils nur einem ÖFB-Kicker.

Auch wenn sich Teamchef Franco Foda bei seinem Aufstellungspoker nicht in die Karten blicken ließ, so gilt es vor dem Turnierstart am Sonntag (18 Uhr) gegen Nordmazedonien als sehr ...