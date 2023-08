Jungbullen bei Next Generation Trophy im Viertelfinale

Beim großen internationalen Turnier in der Lieferinger Akademie schlug sich das Gastgeber-Team gut und trifft nun auf den FC Brügge.

Das renommierte U16-Turnier begann für die Salzburger am Donnerstag mit einem 2:1-Sie gegen den FC Kopenhagen. Johannes Moser und Said Nisic kurz vor Schluss trafen. Danach gab es eine 1:2-Niederlage gegen den FC Liverpool, der zuvor gegen Kopenhagen mit 0:7 untergegangen war. Jozepovic gelang der Salzburger Treffer.

Nach Gruppenrang zwei wartet im Viertelfinale am Freitag (9.30 Uhr) der FC Brügge, dersich in der Gruppe mit Atletico Madrid und Red Bull Bragantino (Brasilien) mit zwei Remis den ersten Platz gesichert hat.

Die Spiele werden im Livestream übertragen.

Ergebnisse 1. Tag

Red Bull Fußball Akademie Salzburg - FC Kopenhagen 2:1

Red Bull Bragantino - Atletico Madrid 0:0

RB Leipzig - Juventus Turin 3:1

New York Red Bulls - Independiente del Valle 1:1

FC Kopenhagen - FC Liverpool 7:0

Atletico Madrid - Club Brügge 1:1

Juventus Turin vs Yeelen Olympique 2:2

Independiente del Valle - Sporting Lissabon 0:1

FC Liverpool - Red Bull Fußball Akademie Salzburg 2:1

Club Brügge - Red Bull Bragantino 2:2

Yeelen Olympique - RB Leipzig 2:4

Sporting Lissabon - New York Red Bulls 2:1

Viertelfinale:

FC Kopenhagen - Red Bull Bragantino

FC Brügge - Red Bull Salzburg

RB Leipzig - New York Red Bulls

Sporting Lissabon - Yeelen Olympique