Jungbullen erwartet ein Duell der Tempo-Fußballer

Genk hat sich ist als Brutstätte großer Talente ebenso einen Namen gemacht wie Red Bull Salzburg. In der Youth League bestreiten die U19-Teams die Auftaktpartie.

Paris Saint-Germain, Manchester City, Atlético Madrid, Sporting Lissabon, Girondins Bordeaux: Die Liste der Gegner, die Red Bull Salzburg in der Youth League daheim schon besiegt hat, ist reich an glanzvollen Namen. Am Dienstag (15 Uhr, Grödig) wartet zur Einstimmung aufs abendliche Champions-League-Match mit KRC Genk ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt auf die Jungbullen. Beim vierten Antreten in der Nachwuchs-Königsklasse beschreitet Salzburg erstmals den Champions-League-Turnierzweig, der dieselben Gegnerclubs wie bei den Profis beschert.

Genk verfügt traditionell über eine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit, hat spätere Topstars wie Kevin De Bruyne oder Thibaut Courtois hervorgebracht und die belgische Nachwuchsliga 2019 für sich entschieden. Das Salzburger Team wird von Nachwuchsleiter Frank Kramer trainiert und setzt sich aus Spielern des FC Liefering und der Akademie-U18 zusammen. "Vor dem ersten Spiel gibt es immer ein paar Fragezeichen, man weiß noch nicht genau, was auf einen zukommt", sagt Kramer. "Wir haben von Genk aber mittlerweile ein sehr klares Bild, wissen um ihre Spielanlage Bescheid und dass sie schnelle, quirlige Spieler in der Offensive haben."

Auf Tempofußball setzten auch die Salzburger, die unter Trainer Marco Rose 2017 sensationell den Sieg in der Youth League gefeiert haben. Vom damaligen Siegerteam ist nur Torhüter Daniel Antosch noch mit dabei. Er ist zuversichtlich und sagt: "Wir sind als Mannschaft in den letzten Wochen zu einer super Einheit geworden und verstehen uns sehr gut." Trotz ihrer Jugend verfügen die Salzburger über viel Routine mit Zweitliga-Stammkräften wie Karim Adeyemi, Tobias Anselm oder Junior Adamu.

Dauerkartenbesitzer von Red Bull Salzburg haben zu der Partie in Grödig ebenso freien Eintritt wie Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.