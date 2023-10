Jungbullen gegen Inter Mailand ohne Angst vor großen Namen

In der Youth League verteidigt Salzburgs U19 die Tabellenführung. Gegner Inter Mailand wartet mit einem prominenten Trainer auf.

Tim Paumgartner und seine Kollegen wollen auch in Mailand wieder jubeln.

In der heimischen Liga stecken die Jungbullen im Abstiegskampf, auf internationaler Ebene verteidigen sie die Tabellenführung. Am dritten Spieltag der UEFA Youth League bekommt es die U19 von Red Bull Salzburg am Dienstag (14, Livestream auf redbullsalzburg.at) auswärts mit Inter Mailand zu tun.

Umgekehrt sind die Vorzeichen beim Nachwuchs der Nerazzurri. Sie haben bisher erst zwei magere Unentschieden gegen Benfica und Real Sociedad auf der Habenseite. In der Primavera 1, der italienischen Nachwuchs-Topliga, liegen sie ungeschlagen auf Platz eins.

Salzburg-Coach Onur Cinel sagt: "Wir müssen uns extrem gut regenerieren, weil der Großteil unserer Spieler viele Partien in den Beinen hat, nicht zuletzt wegen des intensiven Matches gegen Sturm Graz II. Wir freuen uns aber natürlich auf einen weiteren Kracher auswärts in Mailand, wo wir eine totale Vorfreude auf einen großen Verein und einen starken Gegner haben."

Respektgebietend ist der Name des Trainers: Die Mailänder werden von Cristian Chivu betreut. Der Rumäne, der nach einer Kopfverletzung lange mit Helm spielte, gewann mit Inter 2010 unter Trainer José Mourinho die Champions League. Mit dabei war damals der serbische Mittelfeldstar Dejan Stankovic, dessen Sohn Aleksandar als Kapitän in Chivus Team eine Schlüsselrolle spielt.

Inter verfügt über die großen Namen, die Salzburger haben in der Youth League die großen Erfolge gesammelt. Einmal Sieger, einmal Finalist - Inter hat bislang erst einen Viertelfinaleinzug als bestes Resultat zu Buche stehen.